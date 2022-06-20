Команда ингушских школьников заняла второе место на олимпиаде по шахматам

Отмечается, что первое место заняла школьная команда из города Москвы, а третье — команда из города Волжский Волгоградской области.

Как сообщила пресс-служба Минобрнауки региона, в составе команды из Ингушетии участие в конкурсе приняли учащиеся гимназии № 1 города Назрани Эмин Аушев, Залина Муцольгова, Халид Келигов, Айша Сампиева, Алина Баркина.

Данному состязанию предшествовали два месяца конкурсов: вначале прошел школьный этап в 256 школах из 60 регионов, по итогам которого были определены 10 учащихся, представивших свою школу на всероссийской олимпиаде. По итогам олимпиады были определены 8 школ-финалистов, от каждой школы в состязании приняли участие ученики, показавшие лучшие результаты — они и смогли принять участие во всероссийском финальном этапе. Команды участников получали в режиме онлайн шахматные задания и должны были их решить за ограниченное время под дистанционным контролем судей.

Победители и призеры были награждены дипломами и памятными призами.