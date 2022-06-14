Команда из горного района Ингушетии стала победителем республиканского фестиваля «Этнос»

За победу в финале боролись 4 команды: «Аьрзий» из школы № 4 г. Сунжи, «Эздел» из второй школы Малгобека, «Къаман сий» из школы № 12 г. Назрани и команда «Лоаман оаз» из сельского поселения Ольгетти. Все они стали победителями районных этапов фестиваля-конкурса, которые прошли в Назрановском, Сунженском, Малгобекском и Джейрахском районах на базе библиотечных систем республики.

Как отметил председатель Комитета по делам молодежи Адам Мальсагов, в финальной игре приняли участие лучшие из лучших школьных команд, были добавлены новые задания, которые требовали более глубокого освоения имеющихся тем. Мальсагов призвал участников фестиваля углублять свои знания в изучении национальных обычаев и традиций.

Победителем финального фестиваля национальной культуры «Этнос» стала команда «Лоаман оаз» из сельского поселения Ольгетти Джейрахского района. Как отметило жюри конкурса, остальные команды буквально «шли по пятам» с разницей в 1-2 балла. Победители и участники фестиваля получили награды и призы.

В заключение мероприятия заместитель директора НБРИ Лидия Мальсагова отметила важность и актуальность проведения фестиваля-конкурса «Этнос» в Год культурного наследия народов России, 30-летия Республики Ингушетия, а также поблагодарила организатора мероприятия — Комитет по делам молодежи РИ, и выразила надежду, что сотрудничество Коммолодежи с Национальной библиотекой продолжится в новых проектах.

Напомним, фестиваль-конкурс «Этнос» реализован Комитетом по делам молодежи Ингушетии при поддержке Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева на площадках библиотечной сети республики в целях приобщения подростков и молодежи к культурному, историческому и национальному наследию ингушского народа.