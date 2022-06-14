Фестиваль

Команда из горного района Ингушетии стала победителем республиканского фестиваля «Этнос»

0

В канун празднования Дня России в Национальной библиотеке Ингушетии прошел финал республиканского фестиваля-конкурса ингушской культуры «Этнос» среди школьных команд, сообщила пресс-служба учреждения.

За победу в финале боролись 4 команды: «Аьрзий» из школы № 4 г. Сунжи, «Эздел» из второй школы Малгобека, «Къаман сий» из школы № 12 г. Назрани и команда «Лоаман оаз» из сельского поселения Ольгетти. Все они стали победителями районных этапов фестиваля-конкурса, которые прошли в Назрановском, Сунженском, Малгобекском и Джейрахском районах на базе библиотечных систем республики.

Как отметил председатель Комитета по делам молодежи Адам Мальсагов, в финальной игре приняли участие лучшие из лучших школьных команд, были добавлены новые задания, которые требовали более глубокого освоения имеющихся тем. Мальсагов призвал участников фестиваля углублять свои знания в изучении национальных обычаев и традиций.

Победителем финального фестиваля национальной культуры «Этнос» стала команда «Лоаман оаз» из сельского поселения Ольгетти Джейрахского района. Как отметило жюри конкурса, остальные команды буквально «шли по пятам» с разницей в 1-2 балла. Победители и участники фестиваля получили награды и призы.

В заключение мероприятия заместитель директора НБРИ Лидия Мальсагова отметила важность и актуальность проведения фестиваля-конкурса «Этнос» в Год культурного наследия народов России, 30-летия Республики Ингушетия, а также поблагодарила организатора мероприятия — Комитет по делам молодежи РИ, и выразила надежду, что сотрудничество Коммолодежи с Национальной библиотекой продолжится в новых проектах.

Напомним, фестиваль-конкурс «Этнос» реализован Комитетом по делам молодежи Ингушетии при поддержке Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева на площадках библиотечной сети республики в целях приобщения подростков и молодежи к культурному, историческому и национальному наследию ингушского народа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 11 тысяч жителей Ингушетии оказались «невыездными» из-за долгов
Молодежь Ингушетии приглашают к участию в работе Морской биологической школы РГО
В Ингушетии осудили судебного пристава за хищение свыше 29 млн рублей со счетов умерших
Житель Ингушетии заплатит штраф за нападение на полицейского
Ингушские спасатели нашли женщину, потерявшуюся в лесном массиве
Один из проспектов Москвы будет носить имя Героя России из Ингушетии Суламбека Осканова
Житель Ингушетии сам пришел в полицию и сознался в хищении 2,5 млн рублей
Ингушская группа «Лоаман оаз» представила республику на фестивале национальных культур в Махачкале
В НБ Ингушетии проходит выставка, приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра Первого
В горной Ингушетии прошло торжественное открытие гостиного двора «Армхи»
Ингушетия получит почти 2 млрд рублей на создание дополнительных мест в детсадах

Главное

Яндекс.Метрика

 