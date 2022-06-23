Команда МЧС Ингушетии поднялась на Столовую гору

Как сообщили газете «Ингушетия» в чрезвычайном ведомстве региона, одним из тех, кто покорил горную вершину, стал Джамалейл Албогачиев. Для него это было первое восхождение, как и для всех участников группы спасателей.

«Как рассказать о красоте гор? Сложно передать ощущения, которые испытываешь, стоя на высоте 3 тыс. метров. Это нельзя описать, а можно только почувствовать», — подчеркнул сотрудник.

Отмечается, что чтобы подняться на высоту 3008 метров, нужно быть готовым не только физически, но и морально. Перепады давления и усталость сопровождали всех членов команды на протяжении всего пути. Поэтому всех участников восхождения подстраховали спасатели ВПСО «Армхи», которые со всеми ребятами поднялись на гору.

МЧС Ингушетии выразило благодарность Министерству по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики, которое обеспечило максимально безопасный и комфортный подъем.