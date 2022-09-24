Команда школы села Пседах Ингушетии стали лучшей в региональных соревнованиях «Юный пожарный»

Соревнования проходили на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пожарно-спасательный колледж» в городе Сунжа.

«Полевой лагерь проводится в целях практического обучения учащихся образовательных заведений, профильных кадетских корпусов, кружков и секций действиям в случае возникновения пожара, ЧС природного или техногенного характера, ведению спасательных работ на водных объектах, а также получения ими навыков оказания помощи пострадавшим», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

На протяжении дня команды оспаривали право называться сильнейшими. Ребята плечом к плечу преодолевали нелегкие этапы соревнований таких как, полосу препятствий, пожарная эстафета, боевое развертывание. Также были проведены конкурсы представления команд, стенгазеты «Наша команда» и агитационных бригад юных пожарных.

Все этапы ребята выполняли под бдительным вниманием судейской коллегии, которые не только фиксировали нарушения, но и обеспечивали безопасность на маршрутах. Боевой настрой у всех команд сохранялся на протяжении всех соревнований, победить хотел каждый. Несмотря на усталость, ребята с достоинством преодолевали все этапы.