Соревнования

Команда школы села Пседах Ингушетии стали лучшей в региональных соревнованиях «Юный пожарный»

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Учащиеся седьмой средней школы сельского поселения Пседах Малгобекского района Ингушетии заняли первое общекомандное место в региональном этапе соревнований полевого лагеря «Юный пожарный», сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Соревнования проходили на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пожарно-спасательный колледж» в городе Сунжа.

«Полевой лагерь проводится в целях практического обучения учащихся образовательных заведений, профильных кадетских корпусов, кружков и секций действиям в случае возникновения пожара, ЧС природного или техногенного характера, ведению спасательных работ на водных объектах, а также получения ими навыков оказания помощи пострадавшим», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

На протяжении дня команды оспаривали право называться сильнейшими. Ребята плечом к плечу преодолевали нелегкие этапы соревнований таких как, полосу препятствий, пожарная эстафета, боевое развертывание. Также были проведены конкурсы представления команд, стенгазеты «Наша команда» и агитационных бригад юных пожарных.

Все этапы ребята выполняли под бдительным вниманием судейской коллегии, которые не только фиксировали нарушения, но и обеспечивали безопасность на маршрутах. Боевой настрой у всех команд сохранялся на протяжении всех соревнований, победить хотел каждый. Несмотря на усталость, ребята с достоинством преодолевали все этапы.

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