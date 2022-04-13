Команда спортшколы «Ангушт» из Ингушетии стала серебряным призёром регионального этапа открытого чемпионата ДФЛ

В соревнованиях среди футболистов 2010-2011 годов рождения принимали участие 8 команд, которые были разбиты на две группы по 4 команды. От Ингушетии в турнире принимала участие команда РСШ «Ангушт», тренеры Дауд Мархиев и Мансур Мальсагов.

По информации портала Ingfootball. ru, по регламенту турнира, команды, занявшие 1-2 места в группах, выходили в полуфинал соревнования. В рамках матчей группового этапа ингушские юниоры уверенно выиграли у ДЮСШ «Кисловодска» со счетом 3:0 (Юсуф Баркинхоев, Мухаммед Комурзоев, Саид-Ахмед Чеджоев), обыграли лермонтовский «Казачок-2» со счетом 2:0 (Омар Барахоев, Юсуф Баркинхоев) и переиграли кабардино-балкарский «Терек» со счетом 3:1 (Омар Барахоев, Юсуф Баркинхоев, Умар Сукиев). Таким образом, подопечные Дауда Мархиева, показав стопроцентный результат в группе, с 9 очками заняли первое место в своем квартете, выйдя в полуфинал турнира.

В матче за выход в финал турнира ингушские юниоры легко одолели буденновский «Спартак», разгромив их со счетом 4:0. Голевой дубль Юсуфа Баркинхоева, а также голы в исполнении Омара Барахоева и Саид-Ахмеда Чеджоева принесли уверенную победу ребятам из Ингушетии и путевку в финал.

К сожалению, в главном матче турнира ингушской команде вновь не повезло. Во встрече против кабардино-балкарского «Терека» не удалось достигнуть того победного результата, который был зафиксирован на групповом этапе между этими командами. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, где голы в составе «Ангушта» забили Юсуф Баркинхоев и Мухаммед Комурзоев. Воспитанники Дауда Мархиева владели игровым преимуществом по ходу всей встречи, но подвела реализация. В послематчевой серии пенальти уже удачливее оказались соперники со счетом 8:7.

В итоге, команда Дауда Мархиева стала серебряным призером турнира и награждена кубком, грамотами и медалями соответствующей степени. Индивидуального приза был удостоен футболист ингушской команды Саид-Ахмед Чеджоев как лучший игрок турнира. По итогам соревнований команда получила путевку в финальный этап чемпионата, который пройдет в сентябре в Новороссийске.