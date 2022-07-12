Команда технопарка «Кванториум» из Ингушетии вошла в пятерку лучших на чемпионате CanSat

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Команда детского технопарка «Кванториум» из Ингушетии приняла участие во Всероссийском чемпионате Воздушно-инженерной школы CanSat и вошла в пятерку лучших в лиге юниоров из 69 команд со всей России.

Как сообщила министр образования республики Эсет Бокова, также сборная региона получила диплом в номинации «За удачный дебют».

«На протяжении недели ребята принимали участие в лекциях, семинарах, практических занятиях и под руководством опытных наставников осуществили запуск ракеты. Под общий обратный отсчёт в небо взмывали ракеты самых разных размеров. И каждый запуск зрители наблюдали с замиранием сердца и восторженными возгласами», — отметила Эсет Бокова.

В составе команды под названием «Таргим» выступили кванторианцы — учащийся Центра образования города Магаса Магомед Барахоев, ученик школы № 2 сельского поселения Галашки Ахмед Евлоев и учащийся столичного лицея — детского сада Адам Богатырев.

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