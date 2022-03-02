Команды из регионов СКФО съедутся в Ингушетию на первый межрегиональный турнир по мини-футболу

«Первый межрегиональный турнир Лига чемпионов СКФО на Кубок главы Ингушетии решено провести в самом молодом в регионе городе Сунжа», — сказал собеседник издания.

Как отметили в ассоциации, в состязаниях примут участие команды-победители своих регионов из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чеченской Республики, Дагестана, а также ингушские футболисты.

На мероприятие приглашены представители правительства, Народного собрания Ингушетии, президенты спортивных федераций регионов Северного Кавказа, ассоциаций, депутаты и главы районов.

Турнир с призовым фондом приурочат к 30-летию образования республики. Участникам и гостям вручат ценные подарки с ингушской символикой, а также предусмотрены различные угощения. При этом будут соблюдены все меры эпидемиологической безопасности в связи распространением коронавируса нового типа.

Всенародный референдум по вопросу восстановления ингушской государственности путем образования Ингушской Республики в составе РСФСР состоялся в 1991 году. 4 июня 1992 года Верховный Совет России одобрил закон «Об образовании Ингушской Республики в составе РФ».

Основные торжества по случаю 30-летия Ингушетии решено провести на реконструированном стадионе в Сунже 4 июня. Власти региона запланировали более сотни культурно-массовых мероприятий к знаменательной дате.