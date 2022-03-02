Турнир

Команды из регионов СКФО съедутся в Ингушетию на первый межрегиональный турнир по мини-футболу

0

В Сунже 25 марта состоится первый межрегиональный турнир по мини-футболу в честь 30-летнего юбилея образования республики с участием команд из северокавказских регионов, сообщили газете «Ингушетия» в ассоциации мини-футбола региона.

«Первый межрегиональный турнир Лига чемпионов СКФО на Кубок главы Ингушетии решено провести в самом молодом в регионе городе Сунжа», — сказал собеседник издания.
Как отметили в ассоциации, в состязаниях примут участие команды-победители своих регионов из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чеченской Республики, Дагестана, а также ингушские футболисты.

На мероприятие приглашены представители правительства, Народного собрания Ингушетии, президенты спортивных федераций регионов Северного Кавказа, ассоциаций, депутаты и главы районов.

Турнир с призовым фондом приурочат к 30-летию образования республики. Участникам и гостям вручат ценные подарки с ингушской символикой, а также предусмотрены различные угощения. При этом будут соблюдены все меры эпидемиологической безопасности в связи распространением коронавируса нового типа.

Всенародный референдум по вопросу восстановления ингушской государственности путем образования Ингушской Республики в составе РСФСР состоялся в 1991 году. 4 июня 1992 года Верховный Совет России одобрил закон «Об образовании Ингушской Республики в составе РФ».

Основные торжества по случаю 30-летия Ингушетии решено провести на реконструированном стадионе в Сунже 4 июня. Власти региона запланировали более сотни культурно-массовых мероприятий к знаменательной дате.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии в течение текущего года откроют 12 центров «Точка роста»
Правительство России выделит 5 млрд рубелей на льготы аграриям
Айтишников в России на три года освободят от налога на прибыль и проверок
Кабмин на год введет мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса
В горном районе Ингушетии благоустроят зоны отдыха и туристические маршруты
Борцы спортклуба «Кушт» заняли призовые места на первенстве СКФО в столице Ингушетии
В России запустили портал для борьбы с фейковыми новостями
Прокурор Ингушетии провёл плановую проверку СИЗО-1
Бизнесмены Ингушетии обсудят с властями региона развитие предпринимательства
Школьники Ингушетии начали писать Всероссийские проверочные работы
Директор РДНТ Ингушетии представит республику на V Всероссийском конгрессе фольклористов в Рязани

Главное

Яндекс.Метрика

 