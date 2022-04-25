Краеведческий музей Ингушетии получил в дар личные вещи труженика тыла ВОВ Хамита Базгиева

Экспонаты передали в дар музею дочери труженика Базгиева и поделились своими впечатлениями в книге отзывов.

«Спасибо за профессиональный подход к своему делу, сотрудники музея рассказали нам о подвигах нашего дяди, Базгиева Магомеда Халитовича, чему мы были приятно удивлены, о многих моментах мы и не знали. Мы в свою очередь передаем ценную для нашей семьи реликвию — это документы нашего отца, Базгиева Хамита Халитовича. Выражаем благодарность всем работникам музея за труд и усердие», — написали они.

По словам сотрудников музея, они постоянно уделяют большое внимание комплектованию личных вещей участников войны, так называемых «объемных предметов». Именно эти предметы являются отличительной особенностью музейных коллекций в сравнении с архивами и библиотеками.