Выставка

Краеведческий музей Ингушетии приглашает на выставку «Руками своими творим красоту»

0

Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова приглашает 1 декабря на выставку «Руками своими творим красоту», сообщил нашему изданию представитель регионального министерства культуры.

По словам собеседника, выставка приурочена к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Участники мероприятия, помимо прочего, познакомятся с уникальной техникой текстильной скульптуры.

Начало мероприятия — в 10:30 мск. Действует программа «Пушкинская карта».

Посетить выставку можно до 5 декабря включительно, добавил собеседник.

Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря. Учрежден он был в 1992 году.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии в ДТП пострадали шесть человек
В Ингушетии трое бывших полицейских осуждены за мошенничество и грабеж
В музее ИЗО Ингушетии прошла лекция «Балы и театры пушкинской эпохи»
Жителю Ингушетии выдали военный билет после вмешательства УПЧ по региону
В горной Ингушетии обнаружен неизвестный ранее склеп
Жителю Ингушетии предъявлены обвинения за хранение и сбыт наркотиков
Ингушская делегация участвует в образовательной программе Сколково
В Ингушетии стартовал конкурс поэтических посвящений писателю Темботу Бекову
Спикер парламента Ингушетии принял участие в дискуссионной площадке «Единой России» 
Жителей Ингушетии предупреждают о новом виде дистанционного мошенничества
Двух жителей Ингушетии объявили в розыск по подозрению в планировании терактов

Главное

Яндекс.Метрика

 