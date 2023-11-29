Краеведческий музей Ингушетии приглашает на выставку «Руками своими творим красоту»

По словам собеседника, выставка приурочена к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Участники мероприятия, помимо прочего, познакомятся с уникальной техникой текстильной скульптуры.

Начало мероприятия — в 10:30 мск. Действует программа «Пушкинская карта».

Посетить выставку можно до 5 декабря включительно, добавил собеседник.

Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря. Учрежден он был в 1992 году.