Крупнейший в Ингушетии птицекомплекс объявляет набор сотрудников на вакантные рабочие места

Всего предлагается 15 вакансий от уборщика и грузчика до ветеринарного врача и главного энергетика. Заработная плата от 20 тыс. рублей и выше, в зависимости от специализации и уровня подготовки.

Предусматривается оплата льготных отпусков и больничных. Жители Карабулака получат возможность добираться на работу на служебном автотранспорте, также предоставляется бесплатный обед.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Малгобекский район, сельское поселение Южное, ул. Султыгова, 9. Телефонные номера: 8 (960) 434-82-82 и 8 (999) 814-06-06