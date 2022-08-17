Трудоустройство

Крупнейший в Ингушетии птицекомплекс объявляет набор сотрудников на вакантные рабочие места

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Птицеводческий комплекс «Южный» объявляет набор сотрудников на вакантные рабочие места, сообщает пресс-служба мэрии города Карабулака.

Всего предлагается 15 вакансий от уборщика и грузчика до ветеринарного врача и главного энергетика. Заработная плата от 20 тыс. рублей и выше, в зависимости от специализации и уровня подготовки.

Предусматривается оплата льготных отпусков и больничных. Жители Карабулака получат возможность добираться на работу на служебном автотранспорте, также предоставляется бесплатный обед.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Малгобекский район, сельское поселение Южное, ул. Султыгова, 9. Телефонные номера: 8 (960) 434-82-82 и 8 (999) 814-06-06

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