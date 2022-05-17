Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя правительства Ингушетии Олег Фурсов по итогам встречи представителей региона России и Беларуси в Минском областном исполнительном комитете сегодня, 17 мая.

«Белорусские товары отличаются высоким качеством. Это касается как промышленных товаров, так и продуктов питания. На Кавказе ваши магазины представлены в очень широком ассортименте. Мы с удовольствием пользуемся вашими товарами, покупаем ваши продукты. Сегодня я возглавляю рабочую группу, которая посетила Беларусь в рамках соглашения, подписанного между Ингушетией и вашей республикой. Задача нашей поездки заключается в определении точек социально-экономического взаимодействия. В частности, нам интересно развитие сферы культуры и туризма, а также обмен технологиями. Нам интересна ваша техника и ваши удобрения. Надеюсь, по итогам переговоров мы определим точки роста, которые будут способствовать развитию сотрудничества», — сказал Фурсов.

Он рассказал, какие товары из Ингушетии могут быть представлены на полках белорусских магазинов. «У нас очень качественное мясо, хорошая молочная продукция. Недавно мы открыли крупный завод по производству мяса индейки, которое пользуется популярностью не только на Кавказе, но и в средней России. Поэтому мы надеемся в ходе переговоров определить те ниши, которые сможем дополнить, тем самым способствуя развитию сотрудничества», — цитирует Фурсова БЕЛТА.

На новые вершины делового партнерства настроен и заместитель председателя Миноблисполкома Денис Курленко, подчеркнув, что «товарооборот между республиками ежегодно растет». Но очередной день определяет и новые цели. И «наша задача — укреплять двусторонние связи, наращивать свои позиции и присутствие на рынках Ингушетии», — убежден белорусский чиновник, пишет «Российская газета».

Для этого, сообщил он, белорусская сторона предложила работать с бизнес-партнерами напрямую, минуя посредников. Стороны договорились о сотрудничестве и в гуманитарной сфере, пригласив на сегодняшнюю встречу представителей сферы образования и здравоохранения. Кроме того, «в диалоге друзей принимают участие и представители сферы сельского хозяйства, поскольку белорусские продукты питания широко востребованы как в Ингушетии, так и во всей России», — отметил Курленко, добавив, что вся подготовительная работа была проделана заранее в видеоформате.

«Беларусь и Россия оказались под давлением необоснованных санкционных мер, и время подталкивает нас к более тесному взаимодействию, чтобы дать адекватный ответ. А он может быть только один — более тесное и крепкое взаимодействие с нашими партнерами», — заключил зампред облисполкома.