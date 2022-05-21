Чемпионат

Кванторианцы из Ингушетии попали в финал чемпионата по робототехнике в Томске

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Воспитанники республиканского детского технопарка «Кванториум» города Магаса вошли в пятерку лучших в лиге «Спасателей» по итогам финала крупнейшего чемпионата по робототехнике в России — RoboCup Russia Open-2022, который прошел на днях в Томске.

Ингушетию представили кванторианцы Хасан Мурзабеков и Али Тибоев под руководством наставника Микаила Осканова. В течение трех конкурсных дней соревнования проходили по дисциплинам: «футбол роботов» (Soccer), «роботы-спасатели-линия» (Rescue Line), «роботы-спасатели-лабиринт» (Rescue Maze), «роботы-спасатели-виртуальный мир» (CoSpace Rescue), «театрализованное представление с роботами на сцене» (OnStage).

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, из 22 команд в лиге Rescue Line, суммарно по количеству баллов, ребята из республики попали в пятерку лучших участников.

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