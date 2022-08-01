Национальная библиотека

Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии едет в Малгобек

0

Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии 2 августа с 14 часов будет работать в Малгобеке, в городском парке, сообщила пресс-служба учреждения.

Жителей города воинской славы ждут обзоры книжных и периодических изданий, викторины, игры, презентации сетевых библиотечных проектов, а сотрудники библиотеки сориентируют каждого в выборе.

Напоминаем, что летний читальный зал работает на базе многофункционального мобильного культурного центра НБРИ, оснащённого новейшим компьютерным оборудованием с выходом в интернет, которым сможет воспользоваться каждый.

«Летний читальный зал — это прекрасная возможность отдохнуть и почитать на свежем воздухе. Проведём летнее время с пользой!» — приглашают библиотекари.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В краеведческом музее пройдет выставка этнографа Султана Мерешкова «Ингушские игры»
Национальная библиотека Ингушетии получила в дар книгу Аси Алмазовой «Блюда ингушской семьи»
Глава Ингушетии провел выездное совещание правительства
Минкультуры Ингушетии опубликовало афишу мероприятий по программе «Пушкинская карта» на август
Практически завершена реконструкция старейшего ДК в Ингушетии
Русский театр Ингушетии завершил театральный сезон премьерой спектакля «Буря» Шекспира
Коллекционер Абубакар Султыгов подарил музею ИЗО Ингушетии аланский топор III-IV вв.
Порядка 2 тыс. жителей предгорных сел обеспечат сезонной работой в садах Ингушетии
Ингушетия оказалась в конце рейтинга по доступности бензина
Один человек погиб в результате ДТП на ФАД «Кавказ» близ села Троицкое Ингушетии
Умер наш старший коллега Батарбек Шакриев

Главное

Яндекс.Метрика

 