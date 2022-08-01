Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии едет в Малгобек

Жителей города воинской славы ждут обзоры книжных и периодических изданий, викторины, игры, презентации сетевых библиотечных проектов, а сотрудники библиотеки сориентируют каждого в выборе.

Напоминаем, что летний читальный зал работает на базе многофункционального мобильного культурного центра НБРИ, оснащённого новейшим компьютерным оборудованием с выходом в интернет, которым сможет воспользоваться каждый.

«Летний читальный зал — это прекрасная возможность отдохнуть и почитать на свежем воздухе. Проведём летнее время с пользой!» — приглашают библиотекари.