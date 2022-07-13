Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии побывал в детском лагере

Библиотекари порадовали детей не только красочными детскими изданиями, но и провели для них мастер-класс по оригами, викторины, виртуальные путешествия по сказкам. Дети с удовольствием листали любимые книги и журналы, играли в «угадайку», конструировали бумажные поделки.

Затем библиобус переместился в центральный парк отдыха Троицкого, предложив активный интеллектуальный досуг жителям села.