Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии побывал в детском лагере
Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии, работающий на базе библиобуса, побывал в детском лагере имени Комарова в сельском поселении Троицкое Сунженского района, сообщила пресс-служба учреждения.
Библиотекари порадовали детей не только красочными детскими изданиями, но и провели для них мастер-класс по оригами, викторины, виртуальные путешествия по сказкам. Дети с удовольствием листали любимые книги и журналы, играли в «угадайку», конструировали бумажные поделки.
Затем библиобус переместился в центральный парк отдыха Троицкого, предложив активный интеллектуальный досуг жителям села.