Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии приедет в село Плиево

Посетителей ждут новинки книг и периодики из фондов Национальной библиотеки, презентации сетевых библиотечных проектов, приветливые и общительные работники библиотеки, которые сориентируют каждого в выборе.

Напоминаем, что летний читальный зал работает на базе многофункционального мобильного культурного центра НБРИ, оснащенного новейшим компьютерным оборудованием с выходом в интернет, которым сможет воспользоваться каждый.

«Проведем летнее время с пользой!» — приглашают библиотекари.

Летний читальный зал будет работать с 14:00 до 17:00.