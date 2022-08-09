Национальная библиотека

Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии приедет в село Плиево

0

Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии сегодня, 9 августа, развернет свою работу в сельском поселении Плиево, рядом с Домом культуры, сообщила пресс-служба учреждения.

Посетителей ждут новинки книг и периодики из фондов Национальной библиотеки, презентации сетевых библиотечных проектов, приветливые и общительные работники библиотеки, которые сориентируют каждого в выборе.

Напоминаем, что летний читальный зал работает на базе многофункционального мобильного культурного центра НБРИ, оснащенного новейшим компьютерным оборудованием с выходом в интернет, которым сможет воспользоваться каждый.

«Проведем летнее время с пользой!» — приглашают библиотекари.

Летний читальный зал будет работать с 14:00 до 17:00.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В трех селах Ингушетии на 3 часа отключат газ
Жителей Ингушетии приглашают написать «Диктант Победы»
В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием руководителя министерства энергетики и ЖКХ
Центр театра, кино и креативных индустрий Магаса приглашает школьников в различные кружки
Фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился новыми дарственными книгами
В Ингушетии задержаны подозреваемые в нелегальном обороте оружия
Музей ИЗО Ингушетии приглашает школьников и их родителей на экскурсии по выставкам
Более 300 борцов примут участие в турнире памяти Героя России Алихана Калиматова в Ингушетии
В 8 населенных пунктах Ингушетии отключен газ из-за ремонтных работ
Министр культуры Ингушетии поздравила любителей чтения с Всемирным днем книголюбов
В Ингушетии стартовали матчи первого раунда Кубка республики по футболу

Главное

Яндекс.Метрика

 