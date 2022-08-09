Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии приедет в село Плиево
Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии сегодня, 9 августа, развернет свою работу в сельском поселении Плиево, рядом с Домом культуры, сообщила пресс-служба учреждения.
Посетителей ждут новинки книг и периодики из фондов Национальной библиотеки, презентации сетевых библиотечных проектов, приветливые и общительные работники библиотеки, которые сориентируют каждого в выборе.
Напоминаем, что летний читальный зал работает на базе многофункционального мобильного культурного центра НБРИ, оснащенного новейшим компьютерным оборудованием с выходом в интернет, которым сможет воспользоваться каждый.
«Проведем летнее время с пользой!» — приглашают библиотекари.
Летний читальный зал будет работать с 14:00 до 17:00.