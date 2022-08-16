Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии приедет в сельское поселение Яндаре

Жители села познакомятся с новинками литературы и периодики из фондов библиотеки, которые можно будет читать прямо на природе. Также читателей ждут конкурсы, викторины и другие интересные мероприятия.

В работе летнего читального зала примут участие сотрудники всех обслуживающих отделов Национальной библиотеки.

«С наступлением лета наш внестационарный читальный зал работает в разных уголках нашей республики на базе многофункционального мобильного культурного центра. Центр оснащен новейшим компьютерным оборудованием с выходом в интернет, которым может воспользоваться каждый, включая людей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал представитель НБРИ.