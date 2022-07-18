Летний читальный зал НБ Ингушетии 19 июля приедет в село Берд-Юрт
Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии завтра, 19 июля, с 11:00 будет работать в сельском поселении Берд-Юрт Сунженского района, на площадке рядом с Домом культуры, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.
По словам собеседника, в фондах летнего читального зала — самые актуальные и красочные издания для детей, викторины, конкурсы и презентации. А взрослых ждет знакомство с новинками литературы и периодики из фондов главной библиотеки республики.
Напоминаем, что многофункциональный мобильный культурный центр НБРИ имеет возможность выхода в интернет и обслуживания любых категорий пользователей.