Летний читальный зал НБ Ингушетии до конца лета по четвергам будет работать в парке Сунжи

Каждый четверг до конца августа летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии будет работать в городе Сунжа, в парке семейного отдыха, сообщила пресс-служба учреждения.

Уже сегодня, 11 августа, с 15:00 до 17:00 взрослые читатели смогут отдохнуть с книгой, а дети в это время поиграть в настольные игры. Также все желающие смогут стать участниками викторин по мотивам известных произведений.

«Ждём всех желающих в читальном зале! Проведите свое свободное время интересно и с пользой», — приглашают библиотекари.