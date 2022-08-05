Национальная библиотека

Летний читальный зал НБ Ингушетии предоставил сунженцам возможность весело и с пользой провести досуг

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Жители города Сунжи посетили летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии, который развернул свою работу в парке семейного отдыха, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Библиотекари подготовили для посетителей парка, среди которых было много детей и молодежи, интересную познавательно-игровую программу. На уютной парковой площадке развернулась книжная выставка, здесь же на столе расположились тематические подборки книг и яркие иллюстрированные журналы для детей и взрослых.

Помимо чтения книг и журналов, юные читатели рассматривали информационные буклеты, играли в настольные игры, собирали пазлы, раскрашивали любимых сказочных персонажей. Для детей были организованы викторины и конкурсы, участники которых могли проверить свои познания в области литературы, ингушского языка, народных пословиц и загадок.

«Летний читальный зал предоставил всем посетителям парка прекрасную возможность весело и с пользой провести досуг во время отдыха с семьей, прогулки с друзьями», — отметил собеседник газеты «Ингушетия».

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