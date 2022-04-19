Летний отдых в горах Кавказа планируют 11% опрошенных россиян

Отдых в горах Кавказа — Ингушетии, Адыгее, Дагестане и Минеральных Водах — запланировали 11% участников опроса, отмечает Газету.Ru.

Доля тех, планирует отдохнуть летом за городом, составила 29%. На российские морские курорты — в Крым, Краснодарский край или Калининград — отправятся 26% опрошенных.

Еще 11% признались, что поедут за границу, а 5% респондентов собираются поехать в крупные туристические города России.

Планами поехать на север страны, чтобы «прятаться от жары», поделились 5% опрошенных.

Наконец, 16% респондентов сообщили, что вообще не планируют брать летний отпуск в этом году.