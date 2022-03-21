Летом 2022 года в Ингушетии начнется строительство шести школ на порядка 3 тыс. мест

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В июне 2022 года в шести муниципальных образованиях республики начнут строительство новых образовательных учреждений, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«На сегодняшний день ГУП «Геопроект» завершены работы по разработке проектно-сметной документации, которая в данное время находится на экспертизе. После этого будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты с подрядными фирмами. Объекты образования Минстрой Ингушетии начнет возводить уже в июне текущего года», — говорится в сообщении.

Новые образовательные учреждения на 720, 540 и 250 мест появятся в Троицком, Инарках, Сунже, Новом Реданте, Верхних Ачалуках и в сельском поселении Нестеровское.

Отметим, что строительство новых школ стало возможно благодаря реализации в республике национального проекта «Образование». На эти цели из федерального бюджета будет направлено около 2,5 млрд. руб. Ввод в эксплуатацию образовательных учреждений планируется осуществить до конца 2023 года. Завершение строительства новых объектов создаст около 3 тыс. посадочных и свыше 400 рабочих мест.

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