Летом 2022 года в Ингушетии начнется строительство шести школ на порядка 3 тыс. мест

«На сегодняшний день ГУП «Геопроект» завершены работы по разработке проектно-сметной документации, которая в данное время находится на экспертизе. После этого будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты с подрядными фирмами. Объекты образования Минстрой Ингушетии начнет возводить уже в июне текущего года», — говорится в сообщении.

Новые образовательные учреждения на 720, 540 и 250 мест появятся в Троицком, Инарках, Сунже, Новом Реданте, Верхних Ачалуках и в сельском поселении Нестеровское.

Отметим, что строительство новых школ стало возможно благодаря реализации в республике национального проекта «Образование». На эти цели из федерального бюджета будет направлено около 2,5 млрд. руб. Ввод в эксплуатацию образовательных учреждений планируется осуществить до конца 2023 года. Завершение строительства новых объектов создаст около 3 тыс. посадочных и свыше 400 рабочих мест.