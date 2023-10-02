Лифты в 18-этажных домах в Ингушетии эксплуатируется в нарушение требований правил безопасности

Ранее жители МКД неоднократно обращались к муниципальным и исполнительным органам власти с жалобами на частые сбои в работе лифтов.

Руководитель субъекта напомнил, что в домах даже не 10, а 18 этажей. Подниматься на такую высоту с сумками или детьми — это целое испытание. «А если человек еще и в пожилом возрасте — это серьезная нагрузка на его здоровье. Поэтому лифты должны работать бесперебойно. Необходимо установить причины частых перебоев и устранить их в кратчайшие сроки», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

На заседании правительства начальник государственной жилищной инспекции региона Багаудин Могушков сообщил, что в ходе выездной проверки установлено: в МКД № 12 работают 4 из 6 лифтов, в соседнем доме № 14 — в рабочем состоянии 3 лифта из 6.

«Работа двух лифтов из числа функционирующих сопровождается нехарактерными механическими шумами и вибрацией. Необходимо отметить и правовую сторону вопроса. На сегодняшний день лифты в указанных домах функционируют и эксплуатируется в нарушение установленных требований правил безопасности», — отметил докладчик.

Также он подчеркнул, что есть ряд обязательных требований, предъявляемых к эксплуатации подъемных механизмов, такие как наличие постоянного технического и аварийно-диспетчерского обслуживания, проведение своевременного технического освидетельствования. Лифты должны быть на учете в реестре Ростехнадзора.

При этом, Багаудин Могушков заметил, что обязательным условием при такой ситуации в многоквартирном доме управляющей организации, а для выполнения работ по обслуживанию, техническому освидетельствованию и диспетчеризации необходимо привлекать специализированную организацию, имеющую соответствующую квалификацию и допуски к данным видам работ.

«В связи с этим необходимо в кратчайшие сроки разрешить вопрос с управлением многоквартирными домами и повторно дать контрольные поручения органам местного самоуправления городов Назрани и Магаса об исполнении требований действующего законодательства по обеспечению выбора способа управления по всем МКД», — подытожил начальник жилищной инспекции, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.