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Лучшие чтецы Ингушетии встретятся на муниципальных этапах конкурса «Живая классика»

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В течение марта 2022 года в Ингушетии пройдут муниципальные этапы крупнейшего чтецкого конкурса для подростков в России «Живая классика», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе департамента связей с общественностью фонда «Живая классика».

«Муниципальный этап — еще одна ступень на пути к победе в конкурсе юных чтецов. Здесь в жюри войдут местные артисты, писатели, преподаватели театральных вузов, журналисты и представители сферы образования. Ребята будут читать отрывки прозы продолжительностью до 3 минут. Трое победителей каждого муниципального этапа отправятся на региональный финал», — сказал собеседник.

По его словам, победители муниципального этапа получат призы от спонсоров конкурса — электронные и аудиокниги «Литрес», подписку на 1,5 месяца на сервис электронных и аудиокниг «Сторител», сертификаты от книжного магазина «Лабиринт».

Цель конкурса «Живая классика» — дать подросткам поделиться своим чтением со сверстниками, родителями, педагогами, заинтересовать их в книгах и литературе. Как обычно, у ребят в заявках — самый широкий спектр произведений, от рассказов Тэффи и Зощенко до монологов из современных подростковых авторов или классиков.

Параллельно с всероссийским конкурсом, соревнования по чтению вслух «Живая классика» проходят в 83 странах мира. В финале российского и международного финала выступят лучшие из лучших — 20 финалистов «Живой классики».

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