Конкурс

Лучших ветврачей определят в Ингушетии в ходе конкурса

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Ветеринарное управление объявило о проведении республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший ветеринарный врач», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«К участию в конкурсе допускаются ветеринарные специалисты государственной ветеринарной службы со стажем не менее одного года работы по профессии, имеющие высшее или среднее профессиональное образование», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, для этого нужно представить заявку на участие в конкурсе, копии паспорта, документа об образовании с вкладышем, трудовой книжки.
Победителей и лауреатов наградят почетными дипломами и денежными призами: за первое место — 5 тыс. руб., второе — 4 тыс., третье — 3 тыс.

Документы принимаются в сектор правового и кадрового обеспечения Ветуправления с 24 марта по 12 апреля 2022 г. включительно в течение 20 календарных дней (оригиналы документов предъявляются лично по прибытии на конкурс). Дата конкурса будет объявлена после окончания приема документов. О порядке проведения и условиях конкурса можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

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