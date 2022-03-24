Лучших ветврачей определят в Ингушетии в ходе конкурса

«К участию в конкурсе допускаются ветеринарные специалисты государственной ветеринарной службы со стажем не менее одного года работы по профессии, имеющие высшее или среднее профессиональное образование», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, для этого нужно представить заявку на участие в конкурсе, копии паспорта, документа об образовании с вкладышем, трудовой книжки.

Победителей и лауреатов наградят почетными дипломами и денежными призами: за первое место — 5 тыс. руб., второе — 4 тыс., третье — 3 тыс.

Документы принимаются в сектор правового и кадрового обеспечения Ветуправления с 24 марта по 12 апреля 2022 г. включительно в течение 20 календарных дней (оригиналы документов предъявляются лично по прибытии на конкурс). Дата конкурса будет объявлена после окончания приема документов. О порядке проведения и условиях конкурса можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.