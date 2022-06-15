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Любые переделы границ заповедника «Эрзи» будут согласованы с населением Ингушетии — Минприроды России

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Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Ирина Маканова заявила, что любые действия по природному заповеднику «Эрзи» будут согласованы с населением Ингушетии.

«Любые действия в рамках дорожной карты по заповеднику «Эрзи» будут согласованы с населением Ингушетии. И отдельные мероприятия будут проходить общественные слушания, обсуждения. Сейчас ни о какой передаче земли речь не идет. Поэтому, я, честно говоря, удивлена, что, здесь ходят нехорошие слухи вокруг этих особо охраняемых природных территориях. У нас есть поручение правительства, в рамках которого нами разработана дорожная карта при участии Ингушетии, Чечни и министерства природных ресурсов», — сказал Маканова.

«Это не что-то скрытое, не что-то подковерное. Это абсолютно публичное согласованное нами действие дорожной карты», — дополнила Маканова.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что первый заместитель председателя правительства республики Магомед Евлоев заявил о невозможности изменения территории госзаповедника «Эрзи» в пользу создаваемого в Чечне национального парка «Даймохк», комментируя недавнее заявлении руководителя Минприроды России Александра Козлова о готовности ингушских властей передать часть заповедника.

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