«Любые действия в рамках дорожной карты по заповеднику «Эрзи» будут согласованы с населением Ингушетии. И отдельные мероприятия будут проходить общественные слушания, обсуждения. Сейчас ни о какой передаче земли речь не идет. Поэтому, я, честно говоря, удивлена, что, здесь ходят нехорошие слухи вокруг этих особо охраняемых природных территориях. У нас есть поручение правительства, в рамках которого нами разработана дорожная карта при участии Ингушетии, Чечни и министерства природных ресурсов», — сказал Маканова.

«Это не что-то скрытое, не что-то подковерное. Это абсолютно публичное согласованное нами действие дорожной карты», — дополнила Маканова.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что первый заместитель председателя правительства республики Магомед Евлоев заявил о невозможности изменения территории госзаповедника «Эрзи» в пользу создаваемого в Чечне национального парка «Даймохк», комментируя недавнее заявлении руководителя Минприроды России Александра Козлова о готовности ингушских властей передать часть заповедника.