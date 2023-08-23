Лживый дознаватель вынудил жительницу Ингушетии взять кредит и присвоил 300 тыс. руб.

Полицейским женщина сообщила, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился «дознавателем Орловым». Она оформила кредит в отделении Почта Банка Назрани, затем перечислила деньги на банковский счет № 40817810200496145474 на имя Скубак Владислава Игоревича.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.159 УК России (мошенничество).

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что еще одна жительница региона перевела «следователю»-мошеннику более 1,2 млн рублей. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником спецслужбы и сообщил о том, что некие злоумышленники совершают странные манипуляции с ее банковским счетом и перевел звонок на «следователя». Тот убедил гражданку снять деньги со счетов и отправить по нескольким QR-кодам, которые он прислал ей через социальную сеть.