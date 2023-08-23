Мошенничество

Лживый дознаватель вынудил жительницу Ингушетии взять кредит и присвоил 300 тыс. руб.

0

Лживый дознаватель, путем обмана и злоупотребления доверием, вынудил жительницу республики взять кредит и присвоил 300 тыс. рублей, сообщили «Ингушетии» в правоохранительных органах.

Полицейским женщина сообщила, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился «дознавателем Орловым». Она оформила кредит в отделении Почта Банка Назрани, затем перечислила деньги на банковский счет № 40817810200496145474 на имя Скубак Владислава Игоревича.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.159 УК России (мошенничество).

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что еще одна жительница региона перевела «следователю»-мошеннику более 1,2 млн рублей. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником спецслужбы и сообщил о том, что некие злоумышленники совершают странные манипуляции с ее банковским счетом и перевел звонок на «следователя». Тот убедил гражданку снять деньги со счетов и отправить по нескольким QR-кодам, которые он прислал ей через социальную сеть.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В горах Ингушетии туристка из Пятигорска разбилась насмерть
Ингушетия в пятерке регионов-лидеров по функциональной грамотности школьников
Реализацию мероприятий антитеррористической направленности обсудили в Малгобекском районе Ингушетии
Ингушетия подпишет межпарламентское сотрудничество с Курской областной думой
Потомки будут помнить и чтить героев Курской битвы — Глава Ингушетии
Спортсмены из Запорожской области побывали на Мемориале памяти и славы в Ингушетии
Первый этап строительства дороги к крупному объекту АПК завершается в Ингушетии
Судебные приставы помогли жительнице Ингушетии установить границы земельного участка
В Ингушетии арестовали налогового инспектора за взятку
В Ингушетии очистят русла рек Сунжа и Асса
В Ингушетии дошкольным образованием охвачено 96,5% детей

Главное

Яндекс.Метрика

 