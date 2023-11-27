СВО

Магомед Медов из Ингушетии один из первых принял участие в СВО

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Магомед Медов одним из первых принял участие в специальной военной операции на Украине, на данный момент он проходит реабилитацию в республике.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, в одной из командировок вместе с боевыми товарищами он попал под обстрел противника. Сейчас защитник дома, проходит реабилитацию после полученного в бою ранения.

Магомед подписал контракт и поступил на службу в 503-й мотострелковый полк. Прошел подготовку, а через два месяца его отправили на СВО.

«Не раз ему спасали жизнь верные товарищи. А после последнего тяжелого ранения Магомеда они вместе прошли пешком 10 километров до места дислокации своего батальона», — добавили в пресс-службе.

Сообщатся, что единственному сыну Магомеда 10 лет. Несмотря на юный возраст, Ахмед уже идет по стопам отца. Первый шаг — поступление в Горский кадетский корпус. В будущем планирует пополнить ряды вооруженных сил.

«Наши земляки в зоне СВО проявляют мужество и храбрость, это и есть патриотизм, любовь к своей Родине, обеспечение ее безопасности. Когда Магомед сможет вернуться к боевым товарищам — он не знает, ведь это покажет время. А впереди еще несколько курсов реабилитации», — отметил собеседник издания.

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