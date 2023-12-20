Поздравление

Махмуд-Али Калиматов поздравил коллектив ГТРК «Ингушетия» с 31-летием вещания

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Руководитель региона Махмуд-Али Калиматов поздравил коллектив ГТРК «Ингушетия» с 31-летием вещания.

Он отметил, что свою работу журналисты филиала ВГТРК начинали в стесненных и сложных условиях — в подвальных помещениях, без отопления, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«Работать было сложно, но, несмотря на это, они достойно освещали все события, информируя людей о самом важном, что происходило в нашей республике. За три десятка лет филиал ВГТРК претерпел множество трансформаций: менялись программы, лица, форматы. Но неизменным оставалось одно — сотрудники ГТРК «Ингушетия» всегда работали для жителей, объективно рассказывая обо всем, что было и есть важно. Многие исторические события, безусловно, тоже сказались на работе компании», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Глава напомнил, что корреспонденты и ведущие освещали события осени 1992 года, а также все последующие события нелегких для всех 90-х годов прошлого века. Все они, по его словам, показали, что качественная работа зависит не от условий и не от обстоятельств, а от искреннего желания эту работу выполнять.

Руководитель субъекта считает, что новый виток в деятельности телерадиокомпании произошел, когда директором ГТРК «Ингушетия» стал неравнодушный к своим зрителям Берс Евлоев, при котором филиал ВГТРК одержал не одну победу в ряде престижных всероссийских конкурсов в области СМИ.

«Именно неравнодушие и ответственность являются одной из основ качественной журналистики, о чем знает опытный Берс Евлоев, благодаря которому ГТРК «Ингушетия» вышла на принципиально новый уровень. Я от всей души поздравляю каждого сотрудника этой телерадиокомпании. Ваши усилия, направленные на освещение важных событий в республике, заслуживают признания и уважения. Пусть ваш вклад в информационное пространство продолжает оставаться незаменимым и ценным для всех жителей», — добавил Глава Ингушетии, пожелав дальнейших успехов и светлого творческого вдохновения.

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