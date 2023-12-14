Махмуд-Али Калиматов считает, что учителя заслуживают почета и уважения

«У нас было проведено много мероприятий, целью которых было повысить престиж учительской профессии, вернуть преподавателю былой авторитет и уважение, соответствующие значимости его профессии. Учителя Ингушетии представляли республику на всероссийских конкурсах, одерживали победы, повышали квалификацию и многое другое», — напомнил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Он подчеркнул, что в его время учитель был и воспитателем, и другом, и наставником, а школа считалась вторым домом. В ней, как и в семье, закладывались морально-нравственные основы — там учили честности, порядочности, готовили к предстоящей взрослой жизни, ответственности перед обществом, государством, Родиной. Это был крепкий стержень, который позволял потом идти по жизни твердо и уверенно.

«Труд педагогов нелегкий — на них лежит большая ответственность по формированию общества в целом. От них зависит, будет ли оно образованным, грамотным, современным. Поэтому и отношение к педагогам должно быть соответствующим. Будем создавать для них лучшие условия, помогать им в профессиональном росте, поощрять за успехи», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, в Ингушетии функционируют 149 школ, в которых трудятся 6372 учителя, обучающих почти 85 тыс. учеников. В каждой из этих школ есть сильный педагогический состав, который подтягивает молодых и неопытных. При этом количество учащихся постоянно растет, и для них создаются качественные условия для обучения — только в этом году открылось 16 школ, предлагающих, помимо основного образования, еще и дополнительное.

«Я искренне желаю всем педагогам, наставникам больших успехов в профессии, заслуженного почета и уважения. В ваших руках наше будущее. Надеюсь, что Год педагога и наставника дал вам почувствовать свою профессиональную ценность. Удачи вам во всем», — добавил Глава.