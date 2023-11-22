Махмуд-Али Калиматов встретился с Дмитрием Медведевым

О встрече с председателем Всероссийской политической партии «Единая Россия» руководитель субъекта сообщил в своем Телеграм-канале.

«Обсудили с Дмитрием Анатольевичем ряд важных тем, в том числе актуальные вопросы, связанные с предстоящими выборами Президента России, реализацию партийных проектов в Ингушетии и меры поддержки семей военнослужащих — участников СВО», — отметил Махмуд-Али Калиматов.