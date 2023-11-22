Махмуд-Али Калиматов встретился с Дмитрием Медведевым
Находящийся с рабочей поездкой в Москве Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова встретился с зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым.
О встрече с председателем Всероссийской политической партии «Единая Россия» руководитель субъекта сообщил в своем Телеграм-канале.
«Обсудили с Дмитрием Анатольевичем ряд важных тем, в том числе актуальные вопросы, связанные с предстоящими выборами Президента России, реализацию партийных проектов в Ингушетии и меры поддержки семей военнослужащих — участников СВО», — отметил Махмуд-Али Калиматов.