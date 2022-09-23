Фестиваль

Малгобекский район занял первое место на фестивале «Праздник ингушской кухни»

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Малгобекский муниципальный район стал победителем конкурса в номинации «Самый гостеприимный район», участвуя в гастрономическом фестивале «Праздник ингушской кухни».

В мероприятии на площади «Алания» в Магасе приняли участие глава Малгобекского района Камбулат Кузьгов, заместитель главы Зейнеп Илиева, начальник социального отдела Ибрагим Богатырев, специалисты администрации, жители муниципальных районов и городов республики, а также гости из других регионов.

На кулинарном празднике прошли мастер-классы по приготовлению ингушской лепешки (ч1аьпилг), были проведены различные конкурсы среди муниципальных районов Ингушетии в номинациях «Самый гостеприимный район», «Лучшая фотозона среди студентов», «Создание комикса, посвященного мифам и легендам Ингушетии».

В рамках фестиваля на площади прошел концерт с участием национальных творческих коллективов и артистов, выставка народных художественных промыслов, а также была организована ярмарка с продукцией ингушских фермеров «Сделано в Ингушетии».

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