Малоимущие семьи Карабулака получили продуктовую помощь от «Единой России»
В городе Карабулаке Ингушетии прошла благотворительная акция по раздаче продуктовых наборов малоимущим семьям. Мероприятие было организовано по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба ЕР.
«Продуктовые наборы адресно доставили жителям города Секретарь Местного отделения Партии «Единая Россия» Яхья Боков, Председатель Горсовета Магомед Мартазанов и Исполнительный секретарь местного отделения партии Арби Султыгов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нуждающимся оказана продуктовая помощь в виде сахара, муки, гречки, масла, макарон и фиников.
Списки получателей, в числе которых многодетные семьи, инвалиды и сироты, были составлены совместно с муниципальными властями.