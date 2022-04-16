Благотворительность

Малоимущие семьи Карабулака получили продуктовую помощь от «Единой России»

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В городе Карабулаке Ингушетии прошла благотворительная акция по раздаче продуктовых наборов малоимущим семьям. Мероприятие было организовано по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба ЕР.

«Продуктовые наборы адресно доставили жителям города Секретарь Местного отделения Партии «Единая Россия» Яхья Боков, Председатель Горсовета Магомед Мартазанов и Исполнительный секретарь местного отделения партии Арби Султыгов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нуждающимся оказана продуктовая помощь в виде сахара, муки, гречки, масла, макарон и фиников.

Списки получателей, в числе которых многодетные семьи, инвалиды и сироты, были составлены совместно с муниципальными властями.

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