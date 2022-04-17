Благотворительность

Малоимущие семьи Малгобекского района Ингушетии получили продуктовую помощь

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Около 200 малоимущих, многодетных семей в Малгобекском районе Ингушетии получили продуктовую помощь в рамках акции, приуроченной к священному для мусульман месяцу поста Рамадан, сообщает пресс-служба районной администрации.

«По инициативе Главы республики Махмуд-Али Калиматова прошла благотворительная акция, в рамках которой более 1300 малоимущих семей со всего региона обеспечены продуктовыми наборами. В числе получателей 195 семей из сельских поселений Малгобекского района. Участие в распределении продуктовых наборов приняли специалисты социального отдела администрации Малгобекского района, а также сотрудники администраций сельских поселений, волонтеры», — говорится в сообщении.

Каждый продовольственный набор включил в себя муку, сахар, растительное масло, финики и чай.

Отмечается, что мероприятие проведено Национальным фондом Ингушетии.

Ранее сообщалось, что для благотворительной акции вся продукция была приобретена в республике у местных предпринимателей и товаропроизводителей.

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