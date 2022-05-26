Малый бизнес в Ингушетии обеспечивает работой более 6,3 тыс. человек

Среднесписочная численность занятых у субъектов малого и среднего бизнеса увеличилась с начала прошлого года на 10,5 %, а количество субъектов МСП на 13,7 %.

Выступая с ежегодным отчетом на заседании регионального парламента, председатель правительства Владимир Сластенин отметил, что в целях снижения неформальной занятости с 1 октября 2020 года в регионе введен специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» для самозанятых граждан, который позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

По итогам года более 2,6 тыс. физических лиц и индивидуальных предпринимателя зафиксировали свой статус и начали применять специальный налоговый режим, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» организациями инфраструктуры поддержки МСП предоставлена господдержка более 2,4 тыс. начинающим и действующим предпринимателям, самозанятым гражданам и лицам, желающим открыть свой бизнес. Речь идет о таких организациях, как АНО «Мой бизнес», центр поддержки экспорта Ингушетии и фонд поддержки предпринимательства республики.