Мастер-класс известного ингушского художника прошел в ДК сельского поселения Средние Ачалуки

Ибрагим Полонкоев возглавляет коллектив ДК, а потому поддержать коллегу приехали директор Республиканского дома народного творчества Алаудин Эсмурзиев и художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова.

Ребята, ставшие участниками мастер-класса художника, узнали в этот день много нового и интересного. Ибрагим Полонкоев — представитель творческой династии. Его отец — выдающийся ингушский художник и скульптор Мурат Махиевич Полонкоев — является народным художником России и почетным членом Российской академии художеств, он один из самых титулованных мастеров Северного Кавказа, чьи заслуги отмечены Золотой медалью Союза художников России.