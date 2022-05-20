Мастер-класс

Мастер-класс известного ингушского художника прошел в ДК сельского поселения Средние Ачалуки

0

В Доме культуры сельского поселения Средние Ачалуки в рамках реализации проекта «Культура для школьников» прошел мастер-класс известного ингушского художника Ибрагима Полонкоева «Рисунок — основа изобразительного искусства», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Ибрагим Полонкоев возглавляет коллектив ДК, а потому поддержать коллегу приехали директор Республиканского дома народного творчества Алаудин Эсмурзиев и художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова.

Ребята, ставшие участниками мастер-класса художника, узнали в этот день много нового и интересного. Ибрагим Полонкоев — представитель творческой династии. Его отец — выдающийся ингушский художник и скульптор Мурат Махиевич Полонкоев — является народным художником России и почетным членом Российской академии художеств, он один из самых титулованных мастеров Северного Кавказа, чьи заслуги отмечены Золотой медалью Союза художников России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В горном Ляжги Ингушетии отпраздновали день села
Тяжелоатлет Амир Балаев получил право на участие в финале Спартакиады-2022
Учащиеся первой школы столицы Ингушетии вступили в отряд «Юные друзья пограничников»
Детские творческие коллективы Ингушетии приняли участие в международном фестивале «Зори Кавказа»
Правоохранителями Ингушетии изъяты героин и «мефедрон»
В Ингушетии состоялись региональные соревнования по программе «Школа безопасности — 2022»
В Ингушетии решили проводить спутниковое зондирование леса на постоянной основе
Ингушский драмтеатр приглашает на премьеру спектакля «Лекарь поневоле» по пьесе Мольера
Незаконные рубки в двух лесничествах на площади 140 га выявили в Ингушетии по космоснимкам
СК России вновь обращается к взрослым: участились случаи выпадения детей из окон
К 30-летию образования республики в городе Сунжа Ингушетии меняют осветительные сети

Главное

Яндекс.Метрика

 