Мастер-план развития высокогорного курорта «Армхи» в Ингушетии будет разработан до конца года
Мастер-план развития курорта «Армхи» в Ингушетии будет разработан до конца года, в 2023 году начнется проектирование объектов.
Об этом сообщил гендиректор единого института управления Северного Кавказа АО «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев во время российского туристического форума «Путешествуй!» на ВДНХ.
«Кавказ. РФ» уже начало вкладывать свои инвестиции в курорт «Армхи». Мы разрабатываем мастер-план, концепция подготовлена, план будет завершен до конца текущего года. На основании этого в следующем году планируем начать проектировать объекты инфраструктуры«, — цитирует Тимижева ТАСС.
По его словам, сейчас обсуждается объем необходимых бюджетных средств для развития курорта. Точные данные о требующихся для развития средствах и планируемых объектах будут известны в конце года, добавил он.
Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт «Армхи» начал принимать гостей с 2012 года. В 2021 году турпоток на курорт составил более 10 тыс. человек. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы, отмечает ТАСС.