Конкурс

Мастеров Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе «Туристический сувенир»

0

Мастеров художественных промыслов Ингушетии приглашают принять участие в окружном этапе Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» СКФО и ЮФО.

До 5 июля продлится прием заявок, финал окружного конкурса пройдет в августе текущего года в Волгограде. Мероприятие проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму. Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на сайте конкурса: https://russiasuvenir. ru/rules.

Конкурс проводится в несколько этапов. Сначала экспертный совет оценивает все заявленные работы дистанционно. После этого формируется список финалистов, которые приглашаются в финал окружного этапа для очной презентации своих сувениров экспертам. Лучшие из них, по итогам экспертной оценки, примут участие в общенациональном финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир 2022», где будут представлены изделия со всей России.

Номинации конкурса: этнографический сувенир, сувенир города, сувенир региона, гастрономический сувенир (еда), гастрономический сувенир (напитки), сувенир события, сувенир туристического маршрута, сувенир музея, сувенир-игрушка, идея сувенира, линейки туристических сувениров города, линейки туристических сувениров региона, линейки туристических сувениров музея.

На конкурс можно подать не более 5 заявок. Изделия в заявках не должны повторяться. В каждой ценовой категории в финале окружного этапа конкурса эксперты определят победителей и призеров.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В День России в НБ Ингушетии пройдет финал фестиваля ингушской культуры «Этнос»
Почтовые отделения Ингушетии поменяют график работы в связи с Днем России
В Ингушетии открылся тренировочно-плавательный комплекс для кадетов
Музей ИЗО Ингушетии получил в дар войлочный ковер мастерицы Райшат Ахильговой
В Ингушском госуниверситете пройдет обучение по программе «Информационные системы и технологии»
В Назрановском районе Ингушетии рассмотрели вопросы, связанные с призывом в армию
В МКЖР Ингушетии прошла презентация видеовыставки ко Дню борьбы с наркоманией
Город Назрань Ингушетии присоединился к онлайн-флешмобам ко Дню России
В селе Галашки Ингушетии чествовали Хадиджу Албакову за проявленную отвагу
Успешным ингушским атлетам присвоено звание «Мастер спорта России»
В Ингушетии пресекли хищение электроэнергии в объеме суточного потребления республики

Главное

Яндекс.Метрика

 