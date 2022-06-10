Мастеров Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе «Туристический сувенир»

До 5 июля продлится прием заявок, финал окружного конкурса пройдет в августе текущего года в Волгограде. Мероприятие проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму. Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на сайте конкурса: https://russiasuvenir. ru/rules.

Конкурс проводится в несколько этапов. Сначала экспертный совет оценивает все заявленные работы дистанционно. После этого формируется список финалистов, которые приглашаются в финал окружного этапа для очной презентации своих сувениров экспертам. Лучшие из них, по итогам экспертной оценки, примут участие в общенациональном финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир 2022», где будут представлены изделия со всей России.

Номинации конкурса: этнографический сувенир, сувенир города, сувенир региона, гастрономический сувенир (еда), гастрономический сувенир (напитки), сувенир события, сувенир туристического маршрута, сувенир музея, сувенир-игрушка, идея сувенира, линейки туристических сувениров города, линейки туристических сувениров региона, линейки туристических сувениров музея.

На конкурс можно подать не более 5 заявок. Изделия в заявках не должны повторяться. В каждой ценовой категории в финале окружного этапа конкурса эксперты определят победителей и призеров.