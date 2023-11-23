Актуально

МЧС: информация о минировании школы в Ингушетии оказалась ложной

0

Анонимное сообщение о минировании средней школы №2 в сельском поселении Плиево не подтвердилось, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС.

«Информация о минировании школы оказалась ложной», — рассказал собеседник.

Ранее директору школы на мобильный телефон пришло сообщение, в котором говорится о минировании учебного заведения в сельском поселении Плиево.

На данный момент проверка школы завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии ответит в суде за избиение знакомого
В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс Ясмины Кодзоевой по бисероплетению
В школах Ингушетии собрали почти 5 тонн макулатуры
В Ингушетии проходят мероприятия по трудоустройству молодежи
В Ингушетии полицейские подозреваются в фальсификации дела о хранении наркотиков
УПЧ по региону восстановил пенсионные права инвалида в Ингушетии
Учащимся школы села Али-Юрт Ингушетии рассказали о проявлениях экстремизма
В Ингушетии со студентами проводят тренинги по социальному проектированию
Ингушетия получит более 47 млн рублей на реализацию программ устойчивого развития ЖКХ
Школьникам села Новый Редант Ингушетии рассказали о празднике День матери
Более 195 млн рублей выделено Ингушетии на завершение строительства школы в Магасе

Главное

Яндекс.Метрика

 