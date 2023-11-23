МЧС: информация о минировании школы в Ингушетии оказалась ложной

«Информация о минировании школы оказалась ложной», — рассказал собеседник.

Ранее директору школы на мобильный телефон пришло сообщение, в котором говорится о минировании учебного заведения в сельском поселении Плиево.

На данный момент проверка школы завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены.