МЧС: информация о минировании школы в Ингушетии оказалась ложной
Анонимное сообщение о минировании средней школы №2 в сельском поселении Плиево не подтвердилось, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС.
«Информация о минировании школы оказалась ложной», — рассказал собеседник.
Ранее директору школы на мобильный телефон пришло сообщение, в котором говорится о минировании учебного заведения в сельском поселении Плиево.
На данный момент проверка школы завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены.