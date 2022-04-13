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МЧС объявило лавинную опасность в горах Ингушетии

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В горах Ингушетии с 14 по 15 апреля выше 2,5 тыс. метров — лавиноопасно, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

МЧС призывает жителей и гостей региона не выходить в горы в снегопад, следить за изменением погоды, знать в районе своего пути места возможного схода снежных лавин.

Отмечается, что лавина всего сходит со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев — при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.

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