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МЧС по Ингушетии предупреждает о пожароопасности V класса

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Сегодня, 12 июля, и в течение суток 13 июля в Малгобекском районе Ингушетии ожидается чрезвычайная пожароопасность V класса.

Об этом сообщает МЧС по республике со ссылкой на Ингушский гидрометцентр.

В чрезвычайном ведомстве рекомендовали жителям пить больше жидкости, поддерживать в доме прохладу, как можно меньше проводить время на улице и избегать физических нагрузок.

Также в МЧС призвали людей ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными с огнем.

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