МЧС по Ингушетии предупреждает о пожароопасности V класса

Об этом сообщает МЧС по республике со ссылкой на Ингушский гидрометцентр.

В чрезвычайном ведомстве рекомендовали жителям пить больше жидкости, поддерживать в доме прохладу, как можно меньше проводить время на улице и избегать физических нагрузок.

Также в МЧС призвали людей ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными с огнем.