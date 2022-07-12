МЧС по Ингушетии предупреждает о пожароопасности V класса
Сегодня, 12 июля, и в течение суток 13 июля в Малгобекском районе Ингушетии ожидается чрезвычайная пожароопасность V класса.
Об этом сообщает МЧС по республике со ссылкой на Ингушский гидрометцентр.
В чрезвычайном ведомстве рекомендовали жителям пить больше жидкости, поддерживать в доме прохладу, как можно меньше проводить время на улице и избегать физических нагрузок.
Также в МЧС призвали людей ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными с огнем.