Пожароопасность

МЧС предупреждает о пожароопасности IV класса в Малгобекском районе Ингушетии

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МЧС по республике, со ссылкой на Ингушский гидрометцентр, предупреждает о высоком уровне пожароопасности (IV класс) в Малгобекском районе в понедельник, 4 июля.

В чрезвычайном ведомстве рекомендует населению: пить больше жидкости, поддерживать в доме прохладу, как можно меньше проводить время на улице, избегать физических нагрузок.

В МЧС также призывают ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем. Не разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Не бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок.

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