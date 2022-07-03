МЧС предупреждает о пожароопасности IV класса в Малгобекском районе Ингушетии

В чрезвычайном ведомстве рекомендует населению: пить больше жидкости, поддерживать в доме прохладу, как можно меньше проводить время на улице, избегать физических нагрузок.

В МЧС также призывают ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем. Не разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Не бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок.