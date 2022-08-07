Меценат благоустроил территорию центральной мечети города Назрани Ингушетии

«В Назрани завершились работы по благоустройству прилегающей к мечети территории — теперь у приезжающих на молитву водителей есть удобная парковочная зона», — сообщается в Телеграм-канале городской мэрии.

«Хотим выразить благодарность инвестору, который пожелал остаться инкогнито, за качественно проведенные работы. Такое отношение к своему городу, к его горожанам достойно самых высоких похвал» — добавили в администрации Назрани.