Благотворительность

Меценат Заурбек Джамбулатов передал жителям Ингушетии тысячу продуктовых наборов

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Заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг» Заурбек Джамбулатов передал жителям Ингушетии тысячу продуктовых наборов к празднику разговения после окончания месяца Рамадан, сообщил газете «Ингушетия» в региональном министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

«Сегодня уже успели раздать часть продуктов в центральной мечети Назрани. Раздачу оставшихся наборов организует благотворительный фонд «Вошал». В частности, в продуктовый набор вошли мука, масло, сахар, чай, различные сладости, сухофрукты, мучные изделия и многое другое», — сказал собеседник.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что к празднику разговения Ид аль-фитр — Мархаш малоимущим семьям региона окажет помощь депутат Госдумы от республики Бекхан Барахоев. Планируется раздать порядка 30 тонн продуктовых наборов.

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