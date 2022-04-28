Меценат Заурбек Джамбулатов передал жителям Ингушетии тысячу продуктовых наборов

«Сегодня уже успели раздать часть продуктов в центральной мечети Назрани. Раздачу оставшихся наборов организует благотворительный фонд «Вошал». В частности, в продуктовый набор вошли мука, масло, сахар, чай, различные сладости, сухофрукты, мучные изделия и многое другое», — сказал собеседник.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что к празднику разговения Ид аль-фитр — Мархаш малоимущим семьям региона окажет помощь депутат Госдумы от республики Бекхан Барахоев. Планируется раздать порядка 30 тонн продуктовых наборов.