Благодарность

Меценату Вахе Черкиеву выразили благодарность за вклад в развитие Сунженского района Ингушетии

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Администрация Сунженского района выразила благодарность меценату Вахе Черкиеву за огромный вклад в развитие сельских поселений.

В пресс-службе администрации отметили, что Ваха Магомедович Черкиев проживает в сельском поселении Нестеровское, долгое время он вносит огромный вклад в улучшение качества жизни жителей не только своего населённого пункта, но также оказывает помощь другим сельским поселениям района.

На его средства проложены десятки километров водопроводных линий, обустроены новые скважины, установлены глубинные насосы, трансформаторы, проведено освещение и многое другое. На все это он безвозмездно выделяет десятки миллионов рублей.

В настоящее время за счет спонсорства Черкиева ведется прокладка трубопровода протяженностью 1,5 тыс. метров в сельском поселении Галашки, что позволило охватить 3 улицы. В прошлом году с его помощью проложили 7,1 тыс. метров трубопровода в том же селе.

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