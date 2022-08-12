Медики-волонтеры из Ингушетии получили гранты на сумму 1,6 млн рублей
В Москве завершился всероссийский форум волонтеров-медиков. Среди участников форума, проходившего на ВДНХ, были и молодые представители Ингушетии, двое из которых получили грантовую поддержку, сообщается в Телеграм-канале правительства республики.
Отмечается, что гранты на сумму 1,6 млн рублей получили Али Чахкиев и Лейла Сагова.
Всероссийский форум волонтеров-медиков проходил в оффлайн- и онлайн-форматах. Очное участие в форуме приняли 300 человек.
Добровольцы, собравшиеся со всех концов страны, вырабатывали механизмы развития региональных отделений, обдумывали, как выстроить единую коммуникационную среду, которой было бы по силам реализовать стратегию развития в медицинском волонтерстве.
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» объединяет в своих рядах около 120 тысяч неравнодушных молодых россиян. Его отделения работают сегодня во всех регионах России.