Гранты

Медики-волонтеры из Ингушетии получили гранты на сумму 1,6 млн рублей

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В Москве завершился всероссийский форум волонтеров-медиков. Среди участников форума, проходившего на ВДНХ, были и молодые представители Ингушетии, двое из которых получили грантовую поддержку, сообщается в Телеграм-канале правительства республики.

Отмечается, что гранты на сумму 1,6 млн рублей получили Али Чахкиев и Лейла Сагова.

Всероссийский форум волонтеров-медиков проходил в оффлайн- и онлайн-форматах. Очное участие в форуме приняли 300 человек.

Добровольцы, собравшиеся со всех концов страны, вырабатывали механизмы развития региональных отделений, обдумывали, как выстроить единую коммуникационную среду, которой было бы по силам реализовать стратегию развития в медицинском волонтерстве.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» объединяет в своих рядах около 120 тысяч неравнодушных молодых россиян. Его отделения работают сегодня во всех регионах России.

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