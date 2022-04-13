Мефедрон и марихуану изъяли полицейские у двоих жителей Ингушетии

Сотрудниками ОМВД России по Назрановскому району 10 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у мужчины обнаружено и изъято 16,67 грамма марихуаны.

В следующий день уже полицейские города Назрани задержали и доставили в отдел гражданина, отказавшегося от освидетельствования на предмет опьянения, у которого обнаружено и изъято 1,91 грамма наркотического средства «мефедрон» (4-метилметкатион).

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК России (незаконные приобретения, хранение, перевозки, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере...).