Мемориал славы в городе Малгобеке Ингушетии станет уникальной площадкой «Диктанта Победы»

Накануне в Музее боевой и трудовой славы Малгобека состоялась встреча рабочей группы по организации и проведению международного исторического диктанта на тему событий Второй мировой войны. Участниками встречи стали помощник главы администрации Малгобека, член Общественной палаты Ингушетии Яраки Гантемиров, директор Парка культуры и отдыха имени Серго Исмаил Мержоев, директор городского Культурно-досугового центра Магометгирей Газдиев, председатель регионального штаба «Юнармии» Мадина Богатырева, директор Музея боевой и трудовой славы Заурбек Албогачиев.

Беслан Дзейтов обозначил задачи, поставленные региональным организационным комитетом «Наша Победа», согласно которым необходимо организовать уникальную площадку на территории Мемориала славы, у Вечного огня, в Парке культуры и отдыха имени Серго.

С учетом того, что площадка будет в парковой зоне, принято решение об организации выездного буфета-киоска, задействовать службы охраны общественного порядка, МЧС, скорую медицинскую помощь.

Место проведения планируется оформить торжественно в соответствии с заданной темой. Будет подготовлена творческая программа с участием «Юнармии», поисковых отрядов, Российского движения школьников, КДЦ г. Малгобека. Также на площадке будет организована выставка артефактов времен ВОВ «Стрелковое оружие Победы».

Участники встречи распределили обязанности по организации уникальной площадки для написания «Диктанта Победы» и обязались подготовить площадку так, чтобы участникам было комфортно и мероприятие надолго запомнилось.