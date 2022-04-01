Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии опубликовал афишу мероприятий по «Пушкинской карте» на апрель

С 3 по 15 апреля состоится видеовыставка «Когда жизнь — подвиг», приуроченная к 125-летию со дня рождения ученого, общественного деятеля Мальсагова Орцхо Артагановича.

С 10 по 20 апреля — видеовыставка «Дахкильгов Магомед-Султан Эльберд-Хаджиевич», к 130-летию поручика Российской императорской армии, полного георгиевского кавалера.

С 20 по 30 апреля посетителей ждут на выставке «Гражданин и патриот», посвященной 110-летию участника ВОВ Мальсагова Тугана Хаджимоховича.

Напомним, «Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. С 1 января 2022 года каждому участнику «Пушкинской программы» на карту начисляется 5 тыс. рублей. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.