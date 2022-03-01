Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии опубликовал афишу мероприятий по программе «Пушкинская карта» на март

С 10 по 31 марта состоится выставка, приуроченная ко Дню единения Ингушетии с Россией, «Эльберд Нальгиев».

С 22 по 26 марта пройдет выставка «Картоев Джабраил Дабиевич», приуроченная к 120-летию Героя Советского Союза.

С 27 по 31 марта музейные работники приглашают на выставку «Бек-Боров Заурбек Темуркоевич — штабс-ротмистр Ингушского конного полка Кавказской Туземной конной дивизии, полный георгиевский кавалер».

Билеты можно приобрести на официальном сайте МКЖР .

Напомним, «Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги перечисляет государство, в 2022 году сумма составляет 5 тыс. рублей. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.