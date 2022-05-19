С 12 до 20 часов посетители смогут бесплатно посетить экскурсии по экспозициям и выставкам музея. В течение всей акции будет проходить видеовыставка «Нам — 25 лет», приуроченная к 25-летию ГБУ «Мемориальный комплекс жертвам репрессий».

Также гостей ждут различные мероприятия. Так, в 12:00 состоится литературно-историческая викторина «Мой край — мое Отечество», посвященная 30-летию Республики Ингушетия. В 13:00 — презентация выставки «Исторические традиции Ингушетии» (о первом докторе исторических наук, профессоре Мужухоеве М. Б.). В 14:00 лекцию «Традиции и обычаи ингушского народа» прочитает доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова. В 17:00 начнется кинолекторий, в рамках которого состоится показ и обсуждение фильмов из цикла «Они — слава республики»: «Мужухоев Макшарип Багаудинович», «Базоркин Идрис Муртузович», «Осканов Суламбек Сусаркулович».

С 12:00 до 20:00 на уличном экране пройдет открытый кинопоказ документального фильма режиссера Антона Ланге «Хребет. Кавказ от моря до моря».