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Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на акцию «Ночь музеев — 2022»

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Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает жителей и гостей республики принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев — 2022», которая пройдет 21 мая, сообщила пресс-служба учреждения.

С 12 до 20 часов посетители смогут бесплатно посетить экскурсии по экспозициям и выставкам музея. В течение всей акции будет проходить видеовыставка «Нам — 25 лет», приуроченная к 25-летию ГБУ «Мемориальный комплекс жертвам репрессий».

Также гостей ждут различные мероприятия. Так, в 12:00 состоится литературно-историческая викторина «Мой край — мое Отечество», посвященная 30-летию Республики Ингушетия. В 13:00 — презентация выставки «Исторические традиции Ингушетии» (о первом докторе исторических наук, профессоре Мужухоеве М. Б.). В 14:00 лекцию «Традиции и обычаи ингушского народа» прочитает доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова. В 17:00 начнется кинолекторий, в рамках которого состоится показ и обсуждение фильмов из цикла «Они — слава республики»: «Мужухоев Макшарип Багаудинович», «Базоркин Идрис Муртузович», «Осканов Суламбек Сусаркулович».

С 12:00 до 20:00 на уличном экране пройдет открытый кинопоказ документального фильма режиссера Антона Ланге «Хребет. Кавказ от моря до моря».

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